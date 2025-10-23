الرئيس عون استقبل وفد جمعية السيدات القياديات

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في ، وفداً من جمعية السيدات القياديات برئاسة رئيسة الجمعية السيدة مديحة رسلان، التي أطلعت على نتائج مؤتمر "أنا لبنانية – عربية " بنسخته الثالثة الذي عقد أمس.في مستهل اللقاء، توجهت السيدة رسلان بكلمة الى الرئيس عون، أشارت فيها إلى أنها لمست في خلال المؤتمر، والحضور العربي الرفيع فيه، "اشتياق للبنان، وانتظارها لنبدأ نهضتنا".وأضافت :"لقد افضى المؤتمر الى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الاعمال وسوريا، بهدف التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، دون أن ننسى باقي البلدان العربية. واتفقنا بالأمس على وجوب أن يكون هناك حرية تجارية بيننا، ورفع المعوقات والقيود الموجودة في هذا المجال".وختمت بالقول:"كل الجهد الذي نقوم به هو من أجل جذب الاستثمارات العربية الى البلدان الثلاثة، ومن أجل أن نكمل بعضنا من خلال الشراكات التي ننشئها ضمن هذه البلدان"الرئيس عون، أثنى على عمل جمعية السيدات القياديات، منوهاً بدور المرأة العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص كشريكة أساسية في مختلف وجوه الحياة والأعمال، ومشيراً الى الخطوات التي قام بها حين كان قائداً للجيش على صعيد تطوير وجود المرأة العسكري في صفوف المؤسسة العسكرية.ولفت إلى أنه سبق له أن طرح فكرة انشاء سوق عربية مشتركة، تبدأ كخطوة أولى بتبادل البضائع والخدمات، وصولاً إلى انشاء السوق العربية. وتطرق إلى مسار تطوير العلاقات على مختلف الصعد مع ، حيث بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه، واللجان المختلفة تتشكل لمعالجة العالقة بين البلدين، ولتطوير المعاهدات السابقة بينهما.