Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل وفد جمعية السيدات القياديات

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:16
A-
A+

Doc-P-1433131-638968331240771613.jpg
Doc-P-1433131-638968331240771613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من جمعية السيدات القياديات برئاسة رئيسة الجمعية السيدة مديحة رسلان، التي أطلعت الرئيس عون على نتائج مؤتمر "أنا لبنانية – عربية " بنسخته الثالثة الذي عقد أمس.
Advertisement

في مستهل اللقاء، توجهت السيدة رسلان بكلمة الى الرئيس عون، أشارت فيها إلى أنها لمست في خلال المؤتمر، والحضور العربي الرفيع فيه، "اشتياق الدول العربية للبنان، وانتظارها لنبدأ نهضتنا".

وأضافت :"لقد افضى المؤتمر الى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الاعمال في الأردن وسوريا، بهدف التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، دون أن ننسى باقي البلدان العربية. واتفقنا بالأمس على وجوب أن يكون هناك حرية تجارية بيننا، ورفع المعوقات والقيود الموجودة في هذا المجال".

وختمت بالقول:"كل الجهد الذي نقوم به هو من أجل جذب الاستثمارات العربية الى البلدان الثلاثة، ومن أجل أن نكمل بعضنا من خلال الشراكات التي ننشئها ضمن هذه البلدان"

الرئيس عون، أثنى من جهته على عمل جمعية السيدات القياديات، منوهاً بدور المرأة العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص كشريكة أساسية في مختلف وجوه الحياة والأعمال، ومشيراً الى الخطوات التي قام بها حين كان قائداً للجيش على صعيد تطوير وجود المرأة العسكري في صفوف المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى أنه سبق له أن طرح فكرة انشاء سوق عربية مشتركة، تبدأ كخطوة أولى بتبادل البضائع والخدمات، وصولاً إلى انشاء السوق العربية. وتطرق إلى مسار تطوير العلاقات على مختلف الصعد مع سوريا، حيث بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه، واللجان المختلفة تتشكل لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ولتطوير المعاهدات السابقة بينهما. 
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل وفد جمعية Rethinking Lebanon وتسلّم درعًا تقديريًا
lebanon 24
23/10/2025 20:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
23/10/2025 20:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وديع العبسي.. واطلع من جمعية "سيدات وآنسات حدث الجبة" على نشاطاتها
lebanon 24
23/10/2025 20:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا
lebanon 24
23/10/2025 20:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

في الأردن

الجمهوري

رئيس عون

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2025-10-23
13:00 | 2025-10-23
12:53 | 2025-10-23
12:38 | 2025-10-23
12:22 | 2025-10-23
12:13 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24