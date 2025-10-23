مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على صفحة "اكس" : "وأخيرًا، عاد الحقّ لأصحابه، وأخذ القانون مجراه بكل مصداقية وشفافية، مبارك قبول الطعن المقدّم من لائحة "نسيج " في ، وفوز المرشحين ومحمود سليمان... هذه لحظة مفصلية في تاريخ المدينة نتمسك بها، ونشعر بلذة انتصارها، لأنّ صوت يعلو كلّ الأصوات. هنيئًا لطرابلس وهنيئًا للائحة "نسيج"، ونتمنّى التوفيق للأستاذ جلال الستّ في مسيرته المقبلة".

