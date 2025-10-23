Advertisement

لبنان

مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:40
كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على صفحة "اكس" : "وأخيرًا، عاد الحقّ لأصحابه، وأخذ القانون مجراه بكل مصداقية وشفافية، مبارك قبول الطعن المقدّم من لائحة "نسيج طرابلس" في الانتخابات البلدية، وفوز المرشحين رنا العلي ومحمود سليمان... هذه لحظة مفصلية في تاريخ المدينة نتمسك بها، ونشعر بلذة انتصارها، لأنّ صوت دولة القانون يعلو كلّ الأصوات. هنيئًا لطرابلس وهنيئًا للائحة "نسيج"، ونتمنّى التوفيق للأستاذ جلال الستّ في مسيرته المقبلة". 
