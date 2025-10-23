Advertisement

لبنان

​ اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:55
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم فرق الصيانة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بأعمال تركيب بصّاصات (عواكس ضوئية) على الحاجز الوسطي للطريق الدولية الممتدة من الحازمية – عاليه – صوفرضهر البيدر، وذلك حرصًا على تعزيز السلامة المرورية.
تبدأ الأعمال عند الساعة السابعة صباحًا من تاريخ 24-10-2025، وذلك ابتداءً من محلة جسر الأشرفية مقابل الـ”سيتي سنتر” صعودًا حتى جسر صوفر، وتستمر إلى حين الانتهاء منها.

مع الإشارة إلى ان هذه الاشغال لن تستدعي أي إقفال للطرقات أو تحويل في حركة السير.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
 
