هيكل يكرم الشهيد محمد فرحات: "شهداؤنا أحياء في وجداننا"

أقيم في بلدة كفردونين – بنت جبيل ،حفل افتتاح ثكنة محمد ، برعاية العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، وفي حضور قائد قوة الموقتة في - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا وذوي الشهيد وعدد من الضباط.وكان المقدم الشهيد محمد فرحات قد استشهد بتاريخ 23/١٠/2024 نتيجة استهدافه من قبل العدو أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر - بنت جبيل.وقد أشاد العماد هيكل بمناقبية الشهيد وشهامته، لافتا إلى أنه "كان يمثل الأمان بالنسبة لرفاقه وعسكرييه". وقال: "شهداؤنا أحياء في وجداننا رغم ألم الفراق. أعاهدكم على أن الجيش سيحافظ على كل شبر من أرض الوطن، وسيحمي مواطنيه. هذا هو عهدنا أمام شهدائنا".كما توجه بالتقدير إلى عائلة الشهيد، لافتا إلى "الدور الأساسي للتربية الوطنية التي تنطلق من العائلة وتساهم في الحفاظ على الوطن".من ناحية أخرى، أكدت شقيقة الشهيد السيدة رنا فرحات "أن تبقى صمّام الأمان لكلّ اللبنانيين، وأن دماء ستثمر قوة ووحدة للوطن".ثم أزيحت الستار عن اللوحة التذكارية للثكنة والنصب التذكاري للشهيد. (الوكالة الوطنية)