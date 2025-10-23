في طرابلس... إجراءات حازمة لأمن الدولة لمكافحة مخالفات المولدات الكهربائية

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار الجهود المبذولة لضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، قامت دوريات معزّزة من لأمن الدولة، بمؤازرة مراقبين من ، بعمليات دهم طالت عدداً من المولدات المخالفة في مدينة ، لعدم التزامها بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وفقاً لتعليمات والمياه.وبناءً على إشارة المختص، تم وضع المولدات العائدة لكلّ من (غ. ب.)، (ع. أ.)، و(و. أ.) تحت الرقابة الإدارية لبلدية طرابلس، فيما نُظِّمت محاضر ضبط بحقّ (ف. ح.) و(ر. م.) لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات وإعطاء الإيصالات للمشتركين.