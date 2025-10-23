Advertisement

لبنان

سكاف: الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان للتفاوض المباشر مع لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:35
Doc-P-1433189-638968415810712557.png
Doc-P-1433189-638968415810712557.png photos 0
زار النائب الدكتور غسان سكاف، سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري.
بعد اللقاء، قال سكاف: "إن المفهوم التفاوضي، الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يقوم على تجربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد وتسعى إلى تفاوض مباشر وتلوح بحجب المساعدات والاستثمارات، وحتى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وقال: "إن إسرائيل أيضا تضغط في اتجاه تفاوض مباشر مع لبنان، وستواصل عملياتها الحربية مع تصعيد محتمل، وصولا إلى اتفاق مباشر مع لبنان او تفاهمات أمنية".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعتبر أنها ربحت الحرب، وعلى الخاسرين التنازل"، وقال: "إن أميركا وإسرائيل لن ترضيا بآلية تفاوضية تعود إلى حقبة ما قبل 7 تشرين الأول 2023".

أضاف: "إن لبنان تقليديا يذهب إلى مفاوضات غير مباشرة منذ عام 1949، وعليه أن يمهد لهذه المفاوضات ويعمل على تحقيقها قبل أن تقوم إسرائيل بحرب واسعة عليه، وفرض شروط التفاوض".

وتابع: "إن مبادرة البابا لاوون الرابع عشر بتخصيص لبنان بالزيارة الخارجية الأولى منذ اعتلائه السدة البابوية في نهاية تشرين الثاني المقبل ستكون الرادع الأساسي لأي معركة عسكرية واسعة. إذا، على لبنان أن يجد آلية تفاوضية محتملة سريعا، وقبل نهاية تشرين الثاني المقبل، وأن يتعامل بحكمة مع الضغوط الخارجية قبل أن يتراجع الاهتمام الدولي به ونترك لمصيرنا في مواجهة إسرائيل".  (الوكالة الوطنية)
