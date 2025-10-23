Advertisement

لبنان

معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:32
عُثر في منطقة سنّ الفيل ليل أمس الأربعاء، على حقيبة مشبوهة في أحد الشوارع الفرعية.

وتبيّن أن الحقيبة تحتوي على جثة واحدة تعود لفتاة من الجنسية الإثيوبية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لـ"النهار"، نافيًا ما تمّ تداوله عن وجود ثلاث جثث داخلها.
وأوضح المصدر أنّ الجثة ليست مقطّعة كما أُشيع، لكنها مطعونة بعدّة طعنات، مشيرًا إلى أنّ القوى الأمنية لم تتوصّل بعد إلى هوية الفاعل، وأنّ التحقيقات لا تزال جارية لكشف الملابسات الكاملة للجريمة. (النهار) 
