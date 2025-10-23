معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل

Advertisement

وتبيّن أن الحقيبة تحتوي على جثة واحدة تعود لفتاة من الجنسية ، بحسب ما أفاد مصدر أمني لـ"النهار"، نافيًا ما تمّ تداوله عن وجود ثلاث جثث داخلها.وأوضح المصدر أنّ الجثة ليست مقطّعة كما أُشيع، لكنها مطعونة بعدّة طعنات، مشيرًا إلى أنّ القوى الأمنية لم تتوصّل بعد إلى هوية الفاعل، وأنّ التحقيقات لا تزال جارية لكشف الملابسات الكاملة للجريمة. (النهار)