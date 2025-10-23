Advertisement

لبنان

سلام يتوجّه إلى روما غدًا... وسيلتقي هؤلاء

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:55
أفادت معلومات صحافية أن رئيس الحكومة نواف سلام سيتوجّه إلى روما غدًا.
وبحسب المعلومات، سيلتقي البابا لاوون الرابع عشر والبطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان
تجمع العشائر العربية يتوجه إلى سلام بهذا البيان
lebanon 24
23/10/2025 23:00:57
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
lebanon 24
23/10/2025 23:00:57
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما للمشاركة في قداس اعلان قداسة المطران مالويان غداً
lebanon 24
23/10/2025 23:00:57
متري: لا توجّه لتوقيع إتفاقيّة سلام والحكومة لم تتبلّغ بجولة حرب جديدة
lebanon 24
23/10/2025 23:00:57

lebanon 24
01:44 | 2025-10-23
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23

15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:16 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
14:50 | 2025-10-23
14:36 | 2025-10-23
