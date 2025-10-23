Advertisement

لبنان

أطلق النار عليه ومن ثمّ أحرق دراجته الناريّة

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:04
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ك أطلق النار على ف.م، وأصابه في فخذه، ومن ثمّ أحرق دراجته الناريّة، في محلة جبل البداوي بالقرب من مفرق مدرسة السلام.
وحضرت قوّة من الجيش إلى المكان لضبط الوضع الأمنيّ، بعدما سادت أجواء من التوتّر في المحلة.
 
 
