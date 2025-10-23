أطلق النار عليه ومن ثمّ أحرق دراجته الناريّة

أفادت مندوبة " "، أنّ م.ك أطلق النار على ف.م، وأصابه في فخذه، ومن ثمّ أحرق دراجته الناريّة، في محلة بالقرب من مفرق .

وحضرت قوّة من الجيش إلى المكان لضبط الوضع الأمنيّ، بعدما سادت أجواء من التوتّر في المحلة.