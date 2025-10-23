Advertisement

لبنان

تحذير أوروبي يخص لبنان... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:32
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأنه "من الضرورة البحث عن حل سياسي للملف اللبناني لأن البديل سيكون مدمراً جداً للبنان".
 
