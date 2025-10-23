Advertisement

لبنان

عقيص يعلّق على حديث برّي: كارثي!

Lebanon 24
23-10-2025 | 13:53
Doc-P-1433242-638968498341194975.jpg
Doc-P-1433242-638968498341194975.jpg photos 0
كتب النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصّة "أكس": 
"اذا صحّ حديث الرئيس بري للإعلامية منى صليبا، نكون أمام دستور جديد ونظام داخلي جديد للمجلس النيابي اخترعهما الرئيس بري اليوم حسب مزاجه (الذي كان معكّراً على ما يبدو). اما حديثه عن عزل طائفة في حال تمّ السير باقتراع المغتربين للنواب الـ 128 ورفضه لهذا العزل، فنردّ عليه برفضنا عزل كل المغتربين من كل الطوائف عن وطنهم. حديث كارثي منسوب للرئيس بري اتمنى ان يصدر تكذيب سريع له من دوائر عين التينة".
