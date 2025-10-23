25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور... شهيدان في عربصاليم هذه هويّتهما
Lebanon 24
23-10-2025
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهدت السيّدة المسنة زينب موسى، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة عربصاليم.
Advertisement
كما استشهد المواطن
ماهر يونس
في الغارة.
مواضيع ذات صلة
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
Lebanon 24
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
23/10/2025 23:02:58
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
Lebanon 24
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
23/10/2025 23:02:58
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير في عربصاليم وجهود مكثفة لإخماده
Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير في عربصاليم وجهود مكثفة لإخماده
23/10/2025 23:02:58
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حصيلة "غارة عربصاليم"
Lebanon 24
هذه حصيلة "غارة عربصاليم"
23/10/2025 23:02:58
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
ماهر يونس
إسرائيل
شهيد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل… توقيف المشتبه بها
Lebanon 24
بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل… توقيف المشتبه بها
15:48 | 2025-10-23
23/10/2025 03:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم
Lebanon 24
وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم
15:29 | 2025-10-23
23/10/2025 03:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس العمد في القومي عقد أولى جلساته
Lebanon 24
مجلس العمد في القومي عقد أولى جلساته
15:16 | 2025-10-23
23/10/2025 03:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
15:08 | 2025-10-23
23/10/2025 03:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسرح كركلَّا في معرض الصين الدولي
Lebanon 24
مسرح كركلَّا في معرض الصين الدولي
14:50 | 2025-10-23
23/10/2025 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:48 | 2025-10-23
بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل… توقيف المشتبه بها
15:29 | 2025-10-23
وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم
15:16 | 2025-10-23
مجلس العمد في القومي عقد أولى جلساته
15:08 | 2025-10-23
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
14:50 | 2025-10-23
مسرح كركلَّا في معرض الصين الدولي
14:36 | 2025-10-23
كرامي: لبنان يعيش مرحلة استباحة سياسية وأمنية واقتصادية تحت الاحتلال
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 23:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24