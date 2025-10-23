Advertisement

لبنان

بالصور... شهيدان في عربصاليم هذه هويّتهما

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1433252-638968520735476132.jpg
Doc-P-1433252-638968520735476132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهدت السيّدة المسنة زينب موسى، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة عربصاليم.
 
  
 
Advertisement
 
 
كما استشهد المواطن ماهر يونس في الغارة.
 
 
مواضيع ذات صلة
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
lebanon 24
23/10/2025 23:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
lebanon 24
23/10/2025 23:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. حريق كبير في عربصاليم وجهود مكثفة لإخماده
lebanon 24
23/10/2025 23:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حصيلة "غارة عربصاليم"
lebanon 24
23/10/2025 23:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

ماهر يونس

إسرائيل

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:48 | 2025-10-23
15:29 | 2025-10-23
15:16 | 2025-10-23
15:08 | 2025-10-23
14:50 | 2025-10-23
14:36 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24