الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني البيان الآتي : *في إطار جولاته التفقدية على مراكز الدفاع المدني في الجنوب، زار مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش بلدة في قضاء صور، حيث رافقه رجل الأعمال الدكتور باسم جعفر. وقد حظي باستقبال رسمي وشعبي مميز من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الجشي، ورئيس مركز الدفاع المدني في جويا وأعضاء المركز، إضافة إلى رئيس بلدية جويا السيد فوزي فواز وأعضاء ".كلمة خريشاستهل اللقاء بكلمة للعميد خريش، عبّر فيها عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال، منوهًا بجهود عناصر الدفاع المدني وتضحياتهم في سبيل خدمة المواطنين، "وبخاصة خلال العدوان على ، حيث واجهوا نيران القصف في ثبات وشجاعة نادرة".وأكد أن الدفاع المدني كان وما زال خط الدفاع الأول في مواجهة والأزمات، مشددًا على "أهمية تعزيز قدرات المراكز وتزويدها بالإمكانات اللوجستية اللازمة".كما ووعد بتقديم الدعم اللازم لمركز جويا لما يشكله من موقع استراتيجي يخدم البلدة ومحيطها في الحالات الطارئة.هاشموألقى عضو بلدية جويا نعمان هاشم كلمة رحب فيها بخريش، مثنيًا على اهتمامه المباشر بمراكز الجنوب، ومشددًا على ضرورة تطوير مركز جويا الذي يشكل ركيزة أساسية في الاستجابة السريعة لحوادث المنطقة.كما وأعلن هاشم أن بلدية جويا قدّمت قطعة أرض لصالح إنشاء مبنى جديد للدفاع المدني، "في خطوة تهدف إلى تأمين بيئة عمل متكاملة للعناصر والمتطوعين".جعفروكذلك رحب رجل الأعمال باسم جعفر بمدير عام الدفاع المدني في بلدته جويا، مثنيًا على مساعي الدفاع المدني وجهود عناصره في حماية الأرواح والممتلكات.وأعلن جعفر عن مبادرة شخصية لتقديم تجهيزات ومعدات طبية للمستوصف التابع للدفاع المدني في البلدة، دعمًا لدوره الإنساني والاجتماعي، مؤكّدًا أن الوقوف إلى جانب المؤسسات الوطنية واجب على كل أبناء الوطن.الجشيوكذلك ألقى النائب حسين الجشي كلمة نوه فيها بالزيارة وبالاهتمام الذي يوليه خريش لمراكز الجنوب، مؤكدًا أن "تعزيز قدرات الدفاع المدني يساهم في حماية المواطنين ودعم صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي".وشدد الجشي على أن "التلاحم بين الدولة والمجتمع يشكل السد المنيع في مواجهة التحديات"، معتبرًا أن وجود المدير العام ميدانيًا بين عناصره هو "أبلغ رسالة تضامن وتقدير"وفي ختام الزيارة، قام خريش بجولة داخل أقسام مركز الدفاع المدني في جويا، حيث تفقد المعدات والآليات واستمع إلى شرح من القائمين على المركز عن أبرز احتياجاته التشغيلية.دردغيابعدها، توجه إلى بلدة دردغيا حيث استقبله رئيس وأعضاء المركز، وجال في أقسامه كافة، واطلع على سير العمل والجهوزية.وخلال الزيارة، أشعل العميد خريش شمعة تخليدًا لأرواح الدفاع المدني الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على المركز، مؤكدًا أن "تضحياتهم ستبقى نبراسًا للعطاء والوفاء والالتزام الوطني".بهذه الزيارة، أكد خريش مرة جديدة أن "الدفاع المدني ليس مجرد مؤسسة طوارئ، بل هو عنوان الصمود والإنسانية"، وأن "أبناء جويا والجنوب يظلون أوفياء لمن يساندهم في الأوقات الصعبة".