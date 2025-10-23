Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:29
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة عربصاليم قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24