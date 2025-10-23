Advertisement

لبنان

بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل.. توقيف المشتبه بها

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:48
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي:
"أوقفت شعبة المعلومات المشتبه بها بقتل مواطنتها من الجنسية الاثيوبية في منزلها في محلة البسطة، بعد العثور عليها جثة داخل حقيبة سفر في مستوعب للنفايات في سن الفيل – طلعة ضهر الجمل، وهي مصابة بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، وليست مقطعة كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي. التحقيق جار باشراف القضاء المختص".
 


