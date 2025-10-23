24
لبنان
بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل.. توقيف المشتبه بها
Lebanon 24
23-10-2025
|
15:48
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة، البلاغ التّالي:
"أوقفت
شعبة المعلومات
المشتبه بها بقتل مواطنتها من الجنسية الاثيوبية في منزلها في محلة البسطة، بعد العثور عليها جثة داخل
حقيبة سفر
في مستوعب للنفايات في
سن الفيل
– طلعة ضهر الجمل، وهي مصابة بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، وليست مقطعة كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي. التحقيق جار باشراف
القضاء
المختص".
