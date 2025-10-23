بعد العثور على جثة داخل حقيبة في سن الفيل.. توقيف المشتبه بها

Advertisement

"أوقفت المشتبه بها بقتل مواطنتها من الجنسية الاثيوبية في منزلها في محلة البسطة، بعد العثور عليها جثة داخل في مستوعب للنفايات في – طلعة ضهر الجمل، وهي مصابة بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، وليست مقطعة كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي. التحقيق جار باشراف المختص".