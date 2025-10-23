نصّار: لن أتراجع عن هذا التعميم ولم أخالف القانون

Advertisement

وفي حديث لـ" "، أشار نصّار إلى انّ "التعميم المتعلّق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب هو لمصلحة ووضعه دولياً ومن الطبيعي جدّاً التعاون بين الدول في ما يخصّ الأمور القانونيّة وخصوصاً ، وعلى كتّاب العدل اتخاذ إجراءات احترازية ولن أتراجع عن هذا التعميم ولم أخالف القانون".وختم، "أعتقد أنّنا نصبح أقوى بكثير عندما نتفاوض مع بوجود الأمم المتّحدة وحالة الحرب ليست من مصلحة الشعب وعلى من "تلوّع" من الإعتداءات الإسرائيليّة أن تكون له الكلمة الفصل في موضوع التطبيع".