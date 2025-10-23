Advertisement

لبنان

نصّار: لن أتراجع عن هذا التعميم ولم أخالف القانون

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:42
أكد وزير العدل عادل نصّار، أن "ما يهمّنا هو تحصين كتّاب العدل لأنّ ذلك يخدم الشفافيّة ولم تطلب أي دولة منّا إصدار التعميم 13/55".
وفي حديث لـ"mtv"، أشار نصّار إلى انّ "التعميم المتعلّق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب هو لمصلحة لبنان ووضعه دولياً ومن الطبيعي جدّاً التعاون بين الدول في ما يخصّ الأمور القانونيّة وخصوصاً فرنسا، وعلى كتّاب العدل اتخاذ إجراءات احترازية ولن أتراجع عن هذا التعميم ولم أخالف القانون".


وختم، "أعتقد أنّنا نصبح أقوى بكثير عندما نتفاوض مع إسرائيل بوجود الأمم المتّحدة وحالة الحرب ليست من مصلحة الشعب وعلى من "تلوّع" من الإعتداءات الإسرائيليّة أن تكون له الكلمة الفصل في موضوع التطبيع".
