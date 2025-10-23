Advertisement

لبنان

حصر التفاوض بترسيم الحدود تخطّاه الزمن

Lebanon 24
23-10-2025 | 22:50
A-
A+
Doc-P-1433331-638968818812816527.png
Doc-P-1433331-638968818812816527.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عطية في" نداء الوطن": تدور المناقشات في لبنان حول بلورة موقف رسمي موحّد بشأن المفاوضات مع إسرائيل. سواء تمّت بشكل غير مباشر أم لا.في هذا الإطار، ترى أوساط سياسية مطّلعة أن مختلف القوى السياسية، وخصوصًا "أمل" و"حزب الله" يدركان أنه لا مفرّ من خيار التفاوض.
Advertisement

وفي ظلّ قناعة "الممانعة" بأن خيار التفاوض بات أمرًا لا مفرّ منه، تحاول تقزيم هذا المسار وحصره في إطار تقني محدود، على غرار اتفاق الترسيم البحري.

لذا، ما يجب أن يدركه "الحزب"والمسؤولون في الدولة، أن مسألة الترسيم البرّي ليست مجرد تفصيل تقني، بل هي جزء أساسي من مبادرة توم برّاك التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، باعتبارها جزءًا من مشروع سياسي متكامل، لا مجرّد إجراء تقني.

في الخلاصة، إن تحجيم قضية التفاوض وترسيم الحدود البرية هو انفصال عن الواقع، يشبه إلى حدّ ما الشركات الصناعية التي تخلّفت عن مواكبة الثورة الرقمية فاندثرت وأضحت في غياهب النسيان وداخل المستودعات العتيقة. لذا، إن التغاضي عن التحولات الإقليمية الكبرى التي باتت تركّز على الاستثمار في الاستقرار عبر السلام، قد تكلّف لبنان ثمنًا باهظًا.  
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس السنغالي: الوضع في غزة تخطى كل الحدود
lebanon 24
24/10/2025 07:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص (NBN)
lebanon 24
24/10/2025 07:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا دعا الى تأكيد رغبة لبنان في مقاربة ترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
24/10/2025 07:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود والموقوفون ملفان أساسيان في المحادثات اللبنانية- السورية اليوم
lebanon 24
24/10/2025 07:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

القوى السياسية

اللبنانية

توم برّاك

حزب الله

إسرائيل

الثورة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:53 | 2025-10-24
00:07 | 2025-10-24
23:56 | 2025-10-23
23:54 | 2025-10-23
23:02 | 2025-10-23
22:56 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24