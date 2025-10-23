Advertisement

لبنان

مفتي الجمهورية لمخزومي: الامر لي

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:02
ذكرت «الأخبار» أنّ العلاقة بين مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب فؤاد مخزومي تمرّ بتوتّرٍ حاد، بعد استياء المفتي من تصريح أدلى به نائب بيروت من على باب دار الفتوى، أعلن فيه أنّ مؤسسته ستتولّى بناء «مسجد الحسنين» في الأشرفية، مع نيّته تغيير اسمه إلى «مسجد التوبة»، من دون التشاور أو التنسيق مع المفتي دريان، ما اعتُبر تجاوزاً للأعراف الدينية والإدارية المعمول بها في شؤون الأوقاف والمساجد.
ويعود غضب دريان، بحسب المصادر، إلى أن إعلان مخزومي جاء مناقضاً تماماً لما دار بينهما قبل دقائق من المؤتمر الصحافي، إذ كان المفتي قد أبلغه أنه تلقى وعداً من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، غانم بن شاهين الغانم، بالتواصل مع الجهات المعنية في الدوحة لتأمين هبة مالية لإعادة بناء المسجد.
وتشير المصادر إلى أنّ المفتي تحرّك سريعاً خلال الأيام الماضية بهدف سحب ملف المسجد من التداول قبل الانتخابات النيابية، تجنّباً لاستغلاله في الاستحقاق الانتخابي. كما تمنّى على المشايخ الامتناع عن التطرّق إلى الموضوع في خطب الجمعة، وشدّد أمام زوّاره على حرصه على إبقاء مشروع إعادة بناء المسجد بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي، مؤكداً أن إعادة تشييده ستتم حصراً عبر القنوات الشرعية والرسمية، خصوصاً بعد أن تلقّى وعداً إيجابياً من الوزير القطري بإمكان تأمين الهبة اللازمة لتمويل أعمال الإعمار.
 
