لبنان

للمرة الأولى.. ترامب يكشف عن دوره في تفجيرات "البيجرز"

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:56
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دوره في تفجيرات البيجرز، التي نفذتها إسرائيل في لبنان، مشيرا إلى أنّ هذه العملية جرت تحت رعايته، وبالتشاور معه.
وفي مقابلة مع مجلة "التايم" البريطانية، على تعليق المراسل بالقول: "لم يمضِ على وجودك في منصبك في الولاية الثانية سوى أقل من عام، وقد تحولت المنطقة فعل. تم القضاء على قيادة حزب الله. وحلّت محل بشار الأسد حكومة تسعى إلى التطبيع..."، فرد ترامب قائلا: "كما تعلمون، تمت كل تلك الهجمات برعايتي ومساندتي، في الواقع، بالتشاور معي مباشرة.. أي أن إسرائيل هي من كانت تقوم بالهجمات، باستخدام أجهزة النداء وكل تلك الأمور. لقد كانت إسرائيل تحترم هذا البلد. وكانوا يُطلعونني على كل شيء. وفي بعض الأحيان كنت أقول "لا"، وكانوا يحترمون ذلك، لكن أوباما عامل إسرائيل معاملة سيئة للغاية. تعلمون، لم يكونوا يريدون الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان صفقة مروعة. صفقة غبية..".

وأردف: "في الحقيقة، أنا متفاجئ أنهم لم يتمكنوا من تحقيقه. كنت متأكدا عندما غادرت أن بإمكانهم فعل ذلك، لأنني كنت الشخص الذي أوقفه حينها، ولكن على مدى أربع سنوات، وأوباما— من المضحك أنهم يقولون: "أوه، يجب أن يكون لنا بعض الفضل". لا، لا يجب. العكس تماما. لقد انحازوا إلى إيران. كان علينا أن نتخلص من تلك الرائحة السياسية الكريهة. لقد اختاروا إيران، ولم يختاروا الجانب الآخر الذي يضم عددا كبيرا من الدول. لقد راهنوا بكل أوراقهم على إيران".

وزعم أنه "لو أن الأمور جرت على طريقتهم، لكان لدينا الآن إيران مسلحة نوويا، وعلى أعلى مستوى من التسليح النووي. هذا ما كان سيحدث. ولن يكون هناك ساعتئذ أي إمكانية للتحدث معهم. لن يكون هناك أي حديث معهم مطلقا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
