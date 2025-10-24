Advertisement

لبنان

غرفة التحكم: قتيل و16 جريحًا في الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:53
أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث، أنه في خلال الساعات الـ24 الماضية وقع 8 حوادث سير على الطرقات اللبنانية، وراح ضحيتها قتبل و16 جريحًا.
غرفة التحكم

اللبنانية

