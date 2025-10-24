"الخارج" يؤجل الانتخابات !

Advertisement

تتراجع بشكل ملحوظ احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما تبيّن أنه لا يوجد أي فريق سياسي أو شخصية وازنة تجرؤ على إعلان رفضها لإجرائها في موعدها الدستوري.الأجواء الداخلية تميل نحو القبول الضمني بالاستحقاق، رغم التحفظات والضبابية التي تحيط بالمشهد العام.مصادر سياسية تشير إلى أن العوامل الخارجية باتت هي التي تحدد ، خصوصًا مع التوترات الإقليمية والتصعيد العسكري الكبير الذي تقوم به في .هذا التصعيد، وإن كان لا يؤثر مباشرة على التحضيرات ، إلا أنه يبقي احتمالات التأجيل قائمة في حال توسعت رقعة المواجهة أو تغيرت المعطيات الأمنية والسياسية بشكل مفاجئ.