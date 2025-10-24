نائب شمالي يحسم خياراته: قد اكون على هذه اللائحة

Advertisement

إعتبر مصدر نيابي شمالي أن النائب أديب عبد المسيح حسم خياره بنسبة كبيرة بالترشح في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة " " وحلفائه في دائرة الأولى عن المقعد الأرثوذكسي في .ولفت المصدر إلى أنه لا شيء نهائيا، إلا أن طلب النائب طوني إدخاله معه في لجنة التكنولوجيا النيابية بدلًا من النائب فريد بدا مؤشرا على ذلك ،بالإضافة إلى المعلومات بأن عبد المسيح بدأ التقرّب من المردة لتهيئة الأجواء، وربما يكون معهم على نفس اللائحة.وختم المصدر بالقول "إن النائب ميشال رفض قبل أسابيع التحالف مع عبد المسيح، أما " " فلديها غير خيارات في الكورة، كما أن " " رشح ضمنيا شخصية من بلدة أنفه".