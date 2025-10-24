28
لبنان
نائب شمالي يحسم خياراته: قد اكون على هذه اللائحة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-10-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر مصدر نيابي شمالي أن النائب أديب عبد المسيح حسم خياره بنسبة كبيرة بالترشح في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة "
تيار
المردة
" وحلفائه في دائرة
الشمال
الأولى عن المقعد الأرثوذكسي في
الكورة
.
ولفت المصدر إلى أنه لا شيء نهائيا، إلا أن طلب النائب طوني
فرنجية
إدخاله معه في لجنة التكنولوجيا النيابية بدلًا من النائب فريد
الخازن
بدا مؤشرا على ذلك ،بالإضافة إلى المعلومات بأن عبد المسيح بدأ التقرّب من المردة لتهيئة الأجواء، وربما يكون معهم على نفس اللائحة.
وختم المصدر بالقول "إن النائب ميشال
معوض
رفض قبل أسابيع التحالف مع عبد المسيح، أما "
القوات اللبنانية
" فلديها غير خيارات في الكورة، كما أن "
حزب الكتائب اللبنانية
" رشح ضمنيا شخصية من بلدة أنفه".
المصدر:
لبنان 24
