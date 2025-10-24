Advertisement

لبنان

عشاء حزبي من دون حضور اغترابي وازن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-10-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1433397-638968920233530725.jpg
Doc-P-1433397-638968920233530725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّل عشاء على شرف أحد رؤساء الأحزاب في أحد المطاعم اللبنانية في باريس إلى تعثر دبلوماسي كبير، بعد أن حضره حوالى خمسين شخصًا فقط معظمهم في عداد الوفد المرافق لرئيس الحزب الذي انتقل من بيروت إلى باريس لهذا الغرض ولإستنهاض الاغتراب بعد غيابه عنهم لسنوات لعدة أسباب.
Advertisement
مصدر دبلوماسي في باريس لفت إلى أن هدف اللقاء كان عودة الانفتاح على شخصيات لبنانية كانت في العهد السابق قريبة من الحزب بسبب وضعيته في السلطة وإمساكه بملف الاغتراب من خلال الوزارة والسفارات المنتشرة حول العالم، إلا أن حسابات اليوم لم تتطابق مع بيدر الماضي القريب، مما جعل من المناسبة لقاء حزبيا بنسبة تسعين في المئة من دون حضور اغترابي وازن.






المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء طرابلس: لبنان من دون طرابلس ليس لبنان وطرابلس من دون لبنان ليست طرابلس
lebanon 24
24/10/2025 14:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لترميم أنطش كنيسة صوفر.. عشاء خيري بحضور فاعليات كبرى
lebanon 24
24/10/2025 14:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم أن يكون لبنان دولة قوية دون تأثير من إيران وحزب الله
lebanon 24
24/10/2025 14:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"
lebanon 24
24/10/2025 14:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس الحزب

إلى باريس

اللبنانية

العهد ال

دبلوماسي

بيروت

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24