Advertisement

لبنان

في طرابلس.. محمود قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1433404-638968931695149424.jpg
Doc-P-1433404-638968931695149424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الشاب محمود المحمد الملقب بـ "أبو طارق" صباح اليوم الجمعة متأثراً بجروح أُصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار ليلا في منطقة القبة - طرابلس أثناء تواجده بالقرب من ملعب الإخوة من قبل مجهولين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وكان المحمد قد نُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم متأثراً بإصاباته البليغة.
 
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
lebanon 24
24/10/2025 09:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد وفاة الناشط تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار
lebanon 24
24/10/2025 09:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟
lebanon 24
24/10/2025 09:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش
lebanon 24
24/10/2025 09:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس

محمود المحمد

منطقة القبة

صباح اليوم

محمود ال

لبنان 24

أبو طارق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:35 | 2025-10-24
02:30 | 2025-10-24
02:15 | 2025-10-24
02:13 | 2025-10-24
02:08 | 2025-10-24
02:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24