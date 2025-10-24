Advertisement

لبنان

هيئة شؤون المرأة اللبنانية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز صحة النساء

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:58
وقّعت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في بيروت، ممثلة برئيسها الدكتور فضلو خوري، بحضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام وعدد من عضوات الهيئة وفريق من الجامعة.
وتهدف المذكرة، بحسب البيان الرسمي، إلى وضع إطار للتعاون في مجالات اهتمام مشتركة، بما يشمل جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالنساء والفتيات، وتعزيز صحتهن وجودة حياتهن على مختلف الأصعدة.
كما تعتزم الهيئة والجامعة تنفيذ مبادرات بحثية، تشمل إجراء دراسات ومسوح، وإعداد تقارير ضمن المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان، بهدف استخدام هذه البيانات في صياغة السياسات وتطوير استراتيجيات وخطط عمل مستقبلية.
وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم مؤتمرات أكاديمية وأنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين صحة النساء والفتيات، وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، بما يضمن تطوير بيئة أكثر دعمًا للمرأة اللبنانية في مختلف المجالات.
 
(الوكالة الوطنية)
الجامعة الأميركية في بيروت

الوكالة الوطنية

رئاسة اللبنانية

الهيئة الوطنية

مذكرة تفاهم

اللبنانية

أكاديمية

فيديو
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24