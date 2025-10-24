هيئة شؤون المرأة اللبنانية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز صحة النساء

Advertisement

وتهدف المذكرة، بحسب البيان الرسمي، إلى وضع إطار للتعاون في مجالات اهتمام مشتركة، بما يشمل جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالنساء والفتيات، وتعزيز صحتهن وجودة حياتهن على مختلف الأصعدة.كما تعتزم الهيئة والجامعة تنفيذ مبادرات بحثية، تشمل إجراء دراسات ومسوح، وإعداد تقارير ضمن المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في ، بهدف استخدام هذه البيانات في صياغة السياسات وتطوير استراتيجيات وخطط عمل مستقبلية.وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم مؤتمرات وأنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين صحة النساء والفتيات، وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، بما يضمن تطوير بيئة أكثر دعمًا للمرأة اللبنانية في مختلف المجالات.