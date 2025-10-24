Advertisement

لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
24-10-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1433412-638968941524403218.png
Doc-P-1433412-638968941524403218.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد جدول أسعار المحروقات اليوم انخفاضا في الاسعار، حيث انخفض سعر البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 15000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 15000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.
Advertisement

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1,386,000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1,426,000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1,301,000 ليرة لبنانية

- الغاز: 1,080,000 ليرة لبنانية
مواضيع ذات صلة
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
24/10/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
24/10/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
24/10/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
24/10/2025 14:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

الغاز

أوكتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24