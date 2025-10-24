Advertisement

لبنان

ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
24-10-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1433414-638968948499389521.png
Doc-P-1433414-638968948499389521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من بيروت إلى طرابلس وصيدا، عاد الى الشوارع مشهد أطفال بوجوه شاحبة، يحملون علب المناديل أو الورود، يطرقون زجاج السيارات تحت حرّ الشمس أو برد الشتاء. هؤلاء هم "أطفال الشوارع"، ضحايا واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، يتأرجحون بين الفقر والتهميش والاستغلال، في ظاهرة تتفاقم بصمت مريب.
Advertisement

لم تولد ظاهرة أطفال الشوارع من فراغ، بل هي نتاج تراكمات متداخلة. فمع انهيار الاقتصاد اللبناني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم. الأطفال، في هذه الحالة، يصبحون اليد العاملة الأرخص والأكثر طواعية.

تشير المعلومات الى ان وراء الكثير من هؤلاء الأطفال شبكات منظّمة تتاجر ببراءتهم، تستغل فقرهم وجهل ذويهم، وتجبرهم على التسوّل أو بيع البضائع الصغيرة، في مقابل أرباح يجنونها على حساب طفولتهم.

وعلى الرغم من علم السلطات بهذه الممارسات، تبقى المعالجة خجولة وموسمية، وتقتصر على حملات محدودة لا تعالج جوهر المشكلة. فالقانون اللبناني، وإن كان يمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم، إلا أنّ تطبيقه يبقى ضعيفاً، فيما تغيب برامج إعادة التأهيل والتدريب والتعليم التي يمكن أن تعيد هؤلاء الأطفال إلى مسار الحياة الطبيعية.

فمعالجة الظاهرة بحسب الاخصائيين لا تكون فقط عبر ملاحقة المتسولين، بل عبر رؤية شاملة تعيد الاعتبار إلى العدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية. اذ ينبغي على الدولة، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية، أن تُطلق برامج لحماية الأطفال، وتدعم الأسر الفقيرة، وتوفّر التعليم الإلزامي المجاني الفعلي، إضافةً إلى فرض تطبيق القوانين الرادعة بحق من يستغل الأطفال بأي شكل كان.

كما يجب العمل على حملات توعية مجتمعية تغيّر النظرة إلى هؤلاء الصغار، فلا يُنظر إليهم كمتسوّلين مزعجين، بل كضحايا يحتاجون إلى إنقاذ.

وعليه، فان ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان تحولت ليس فقط الى مجرد مظهر من مظاهر الفقر، بل مرآة تعكس انهيار منظومة القيم والرعاية. هي قضية إنسانية بامتياز، تتطلب صحوة ضمير جماعية، لأنّ إنقاذ هؤلاء الأطفال ليس واجب الدولة فقط، بل مسؤولية مجتمع بأكمله.

فحين تُستعاد الطفولة إلى مكانها الطبيعي، تُستعاد معها كرامة الإنسان، ومستقبل وطنٍ ما زال يبحث عن نفسه بين الركام.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
فضل الله: لبنان لا يبنى بالتهميش بل بالتضامن بين كل أبنائه
lebanon 24
24/10/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة متفشّية في بعض مطاعم لبنان!
lebanon 24
24/10/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
lebanon 24
24/10/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة غريبة.. يتواصلون مع الله عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
24/10/2025 14:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

طرابلس

الكريم

بيروت

الظاهر

ون بين

الفقي

اديل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24