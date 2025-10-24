Advertisement

لبنان

رجي يزور قيادة اليونيفل في الناقورة ويجول على القرى الحدودية

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1433435-638968979613434568.png
Doc-P-1433435-638968979613434568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في الناقورة.
Advertisement
وكان رجي قام صباحا بجولة عبر طوافة تابعة لليونيفيل على القرى الحدودية، وكذلك على طول الخط الأزرق.
 
مواضيع ذات صلة
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
lebanon 24
24/10/2025 14:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية استنكر التعرض لمزرعاني
lebanon 24
24/10/2025 14:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش و"اليونيفيل" يؤمنان آلية أمنية لقطاف الزيتون في القرى الحدودية
lebanon 24
24/10/2025 14:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في إحدى القرى الحدودية.. البدء بتجهيز مدرسة بديلة
lebanon 24
24/10/2025 14:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة القوات الدولية

لبنان في الناقورة

وزير الخارجية

قيادة القوات

جنوب لبنان

يوسف رجي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24