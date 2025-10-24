Advertisement

لبنان

جعجع يستقبل بلدية ميفوق ويناقش شؤون البلاد

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1433441-638968978296474488.png
Doc-P-1433441-638968978296474488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفد بلدة ميفوق - القطارة، على رأسه رئيس المجلس البلدي بشير الياس وأعضاء المجلس والمخاتير: شادي سليمان، شارل سلامة وخالد بطرس، في حضور منسق "القوّات" في منطقة جبيل سافيو بركات، المهندسة ميشلين وهبة سليمان زوجة الشهيد باسكال سليمان، رئيس مركز "القوّات" في البلدة جومايك الحشاش وأعضاء الهيئة الإداريّة في المركز.
Advertisement

وقد تناول جعجع مع الوفد، التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.
مواضيع ذات صلة
جعجع يلتقي وفوداً رياضية ودينية ويناقش الشؤون البلدية
lebanon 24
24/10/2025 14:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يستقبل مجلس بلدية حارة الست
lebanon 24
24/10/2025 14:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب
lebanon 24
24/10/2025 14:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في كسروان
lebanon 24
24/10/2025 14:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

سمير جعجع

رئيس حزب

القطار

بركات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24