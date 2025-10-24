جعجع يستقبل بلدية ميفوق ويناقش شؤون البلاد

Advertisement

استقبل "القوّات اللبنانيّة" في معراب، وفد بلدة ميفوق - القطارة، على رأسه رئيس بشير الياس وأعضاء المجلس والمخاتير: شادي سليمان، شارل سلامة وخالد ، في حضور منسق "القوّات" في منطقة سافيو ، المهندسة ميشلين سليمان زوجة الشهيد باسكال سليمان، رئيس مركز "القوّات" في البلدة جومايك الحشاش وأعضاء الهيئة الإداريّة في المركز.وقد تناول مع الوفد، التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.