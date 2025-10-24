Advertisement

لبنان

اسطفان من سيدني: تشديد على دور الاغتراب والشباب في دعم الانتخابات

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1433444-638968984376130313.png
Doc-P-1433444-638968984376130313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان سلسلة لقاءات في أستراليا مع فاعليات سياسية وروحية واجتماعية وشبابية، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان وأهمية مساهمة المغتربين في دعم المسار الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
Advertisement
استهلّ جولته بلقاء في مكتب "القوات اللبنانية" في سيدني، بحضور رئيس مقاطعة أستراليا طوني عبيد ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، حيث شدد على "أهمية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات المقبلة… التسجيل ليس واجبًا فقط، بل مسؤولية وطنية على كل لبناني ولبنانية في الاغتراب."
كما زار بيت مارون في ستراثفيلد، حيث التقى المطران أنطوان-شربل طربيه، راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، وأكد على "دور الكنيسة والجالية اللبنانية في حث الجالية على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية ودعم الوطن."
كما التقى المتروبوليت باسيليوس قدسيه، راعي أبرشية الروم الأرثوذكس، وتم التطرق إلى الوضع العام في لبنان وأهمية "وحدة الموقف والمشاركة الفاعلة لأبناء الجالية اللبنانية في دعم وطنهم."
واختتم جولته بلقاء مع مجموعة من الشباب المحترفين في "القوات اللبنانية"، مؤكدًا على "أهمية دور الشباب في صنع مستقبل أفضل للبنان، والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ومساهمتهم داخل الحزب من خلال أفكارهم وطاقاتهم."
وأشار اسطفان إلى أن "الجالية اللبنانية في أستراليا تشكّل ركيزة أساسية من ركائز الدعم الوطني، ودورها في الانتخابات المقبلة بالغ الأهمية لإحداث التغيير المطلوب في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية
lebanon 24
24/10/2025 14:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التشريع النيابي معلّق حتى التوافق على تصويت الاغتراب..وعون مصر على الانتخابات في موعدها
lebanon 24
24/10/2025 14:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
24/10/2025 14:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يشدد من روما على دور المغتربين في إعادة بناء لبنان
lebanon 24
24/10/2025 14:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الوكالة الوطنية

الانتخابية

المارونية

اللبنانية

الماروني

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24