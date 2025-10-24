اسطفان من سيدني: تشديد على دور الاغتراب والشباب في دعم الانتخابات

Advertisement

استهلّ جولته بلقاء في مكتب " " في سيدني، بحضور رئيس مقاطعة أستراليا طوني عبيد ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، حيث شدد على "أهمية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات المقبلة… التسجيل ليس واجبًا فقط، بل مسؤولية وطنية على كل لبناني ولبنانية في الاغتراب."كما زار بيت مارون في ستراثفيلد، حيث التقى المطران أنطوان-شربل طربيه، راعي الأبرشية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، وأكد على "دور الكنيسة والجالية في حث الجالية على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية ودعم الوطن."كما التقى المتروبوليت باسيليوس قدسيه، راعي أبرشية الروم الأرثوذكس، وتم التطرق إلى الوضع العام في لبنان وأهمية "وحدة الموقف والمشاركة الفاعلة لأبناء الجالية اللبنانية في دعم وطنهم."واختتم جولته بلقاء مع مجموعة من الشباب المحترفين في "القوات اللبنانية"، مؤكدًا على "أهمية دور الشباب في صنع مستقبل أفضل للبنان، والمشاركة الفاعلة في العملية ، ومساهمتهم داخل الحزب من خلال أفكارهم وطاقاتهم."وأشار اسطفان إلى أن "الجالية اللبنانية في أستراليا تشكّل ركيزة أساسية من ركائز الدعم الوطني، ودورها في الانتخابات المقبلة بالغ الأهمية لإحداث التغيير المطلوب في لبنان.