الأسمر شكر وزير الداخلية لتعويض المثابرة للعاملين في البلديات

وينص القرار على "إعادة العاملين في البلديات واتحادات البلديات من تعويض المثابرة، في حال توفرت الاعتمادات اللازمة ضمن موازناتهم، وضمن الشروط والأصول الواردة في التعميم 2024/6 تاريخ 21/3/2024 والتعميم 2024/13 تاريخ 23/4/2024 الصادرين عن ".كما توجه بالشكر إلى لمجلس الوزراء، القاضي الرئيس محمود مكيه، على "تعاونه الدائم والإيجابي في قضايا العمال ومصالحهم".وأكد الأسمر أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون بين العام ووزارة الداخلية والبلديات، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق لما فيه خير الطبقة العاملة، التي تعاني ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان.