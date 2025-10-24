Advertisement

لبنان

الأسمر شكر وزير الداخلية لتعويض المثابرة للعاملين في البلديات

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:28
أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، الدكتور بشارة الأسمر، بجهود وزير الداخلية والبلديات، اللواء أحمد الحجار، في دعم العاملين في البلديات من خلال تعويض المثابرة، والذي تكلل مؤخرًا بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 30.
وينص القرار على "إعادة العاملين في البلديات واتحادات البلديات من تعويض المثابرة، في حال توفرت الاعتمادات اللازمة ضمن موازناتهم، وضمن الشروط والأصول الواردة في التعميم 2024/6 تاريخ 21/3/2024 والتعميم 2024/13 تاريخ 23/4/2024 الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء".

كما توجه الأسمر بالشكر إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي الرئيس محمود مكيه، على "تعاونه الدائم والإيجابي في قضايا العمال ومصالحهم".
وأكد الأسمر أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون بين الاتحاد العمالي العام ووزارة الداخلية والبلديات، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق لما فيه خير الطبقة العاملة، التي تعاني ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان.
