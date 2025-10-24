28
لبنان
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناقش النائب
كريم كبارة
خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه بطرابلس، مع مواطنين ووفود أهلية، مختلف الحاجات المعيشية والخدماتية للمدينة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وفي تصريح له، قال كبارة: 'إذ يتطلع أبناء
طرابلس
بإيجابية إلى كلام رئيس الجمهورية عن دور المدينة في النهوض الاقتصادي للبنان، فإننا نثمّن هذا الموقف وندعو الحكومة لترجمته بخطوات عملية وملموسة تُعيد للمدينة بعضًا من حقوقها."
وأضاف: "طرابلس مدينة حرمت طويلاً من الحد الأدنى من الإنماء المتوازن، وهي اليوم في أمسّ الحاجة إلى خطة وطنية شاملة تبدأ بتفعيل المرافق الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية، وتنتهي بتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر تضررًا."
وختم: "الوعود وحدها لا تكفي، وعلى الحكومة أن تثبت صدقيتها بالفعل لا بالقول."
(الوكالة الوطنية)
