لبنان

في عمشيت.. نداء عاجل لحماية مغارة الفقمة من التعديات البيئية

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:50
وجه رئيس جمعية الأرضلبنان، بول أبي راشد، نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لحماية مغارة الفقمة في عمشيت، معتبرًا استمرار أعمال الحفر فوق المغارة "اعتداء صارخًا على القانون والطبيعة والسيادة البيئية الوطنية".
وقال أبي راشد: "لقد فشلت المؤسسات المعنية في تحمّل مسؤولياتها، وسمحت باستمرار أعمال التدمير رغم قرار وزارة البيئة بوقف الأعمال، ما يشكّل تمرّدًا على سلطة الدولة وخرقًا واضحًا للدستور."
وأضاف: "نناشد فخامة الرئيس التدخّل الفوري ووضع حدّ لهذا العهر البيئي، وإصدار توجيهات واضحة لتنفيذ قرار الوزارة فوراً ووقف جميع الأعمال حتى صدور نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي."
وختم: "إنّ صمت الدولة جريمة، وأملنا أن تكونوا الضمانة الأخيرة لحق البيئة في الحياة."
 
(الوكالة الوطنية)
