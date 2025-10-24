في عمشيت.. نداء عاجل لحماية مغارة الفقمة من التعديات البيئية

Advertisement

وجه رئيس – ، ، نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية لحماية مغارة الفقمة في عمشيت، معتبرًا استمرار أعمال الحفر فوق المغارة "اعتداء صارخًا على القانون والطبيعة والسيادة البيئية الوطنية".وقال : "لقد فشلت المؤسسات المعنية في تحمّل مسؤولياتها، وسمحت باستمرار أعمال التدمير رغم بوقف الأعمال، ما يشكّل تمرّدًا على وخرقًا واضحًا للدستور."وأضاف: "نناشد فخامة الرئيس التدخّل الفوري ووضع حدّ لهذا العهر البيئي، وإصدار توجيهات واضحة لتنفيذ قرار الوزارة فوراً ووقف جميع الأعمال حتى صدور نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي."وختم: "إنّ صمت الدولة جريمة، وأملنا أن تكونوا الضمانة الأخيرة لحق البيئة في الحياة."