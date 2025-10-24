28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخير يرحب بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب
نائب رئيس
اتحاد النقل البري
للترنزيت محمد
كمال الخير
بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ
طرابلس
، مؤكدًا أن هذا التعيين يملأ فراغًا مهمًا في هذا المرفق الحيوي ويدعم الحركة في المرفأ والتعاون مع مختلف القطاعات، خصوصًا النقل والاستيراد والتصدير.
Advertisement
وقال الخير: "نأمل أن يكون التعاون معهم تعاونا مجديا ونافعا للحركة داخل المرفأ، مع مراعاة حماية
القوى العاملة
وتوفير بيئة آمنة لهم."
وختم: "يجب أن تبدأ وتنتهي مسيرة هذا المجلس بالوعي الكامل بوجود قوى عاملة تحتاج للرعاية والحماية، لضمان تحقيق الفائدة العامة لمدينة طرابلس وكافة القطاعات المعنية."
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جلسة حكومية جديدة اليوم: تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك
Lebanon 24
جلسة حكومية جديدة اليوم: تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك
24/10/2025 14:30:38
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
24/10/2025 14:30:38
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
24/10/2025 14:30:38
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيينات ادارية مرتقبة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع وانتخاب اللجان النيابية غدا
Lebanon 24
تعيينات ادارية مرتقبة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع وانتخاب اللجان النيابية غدا
24/10/2025 14:30:38
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد النقل البري
الوكالة الوطنية
القوى العاملة
اتحاد النقل
رئيس اتحاد
كمال الخير
محمد كمال
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"القوات" ترد على بري: حرمان المغتربين من التصويت هو العزل الحقيقي للطوائف
Lebanon 24
"القوات" ترد على بري: حرمان المغتربين من التصويت هو العزل الحقيقي للطوائف
07:13 | 2025-10-24
24/10/2025 07:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:12 | 2025-10-24
24/10/2025 07:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة وزيرة الشؤون في صور تتضمن تفقد مراكز الإيواء واللقاء بالنازحي
Lebanon 24
جولة وزيرة الشؤون في صور تتضمن تفقد مراكز الإيواء واللقاء بالنازحي
07:08 | 2025-10-24
24/10/2025 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط أجزاء كبيرة من مبنى في صور
Lebanon 24
سقوط أجزاء كبيرة من مبنى في صور
07:06 | 2025-10-24
24/10/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاعب بالعلامات والمسابقات.. توقيف موظفين وطالب في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
تلاعب بالعلامات والمسابقات.. توقيف موظفين وطالب في الجامعة اللبنانية
07:01 | 2025-10-24
24/10/2025 07:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:13 | 2025-10-24
"القوات" ترد على بري: حرمان المغتربين من التصويت هو العزل الحقيقي للطوائف
07:12 | 2025-10-24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:08 | 2025-10-24
جولة وزيرة الشؤون في صور تتضمن تفقد مراكز الإيواء واللقاء بالنازحي
07:06 | 2025-10-24
سقوط أجزاء كبيرة من مبنى في صور
07:01 | 2025-10-24
تلاعب بالعلامات والمسابقات.. توقيف موظفين وطالب في الجامعة اللبنانية
06:56 | 2025-10-24
سقطت عن مبنى وفارقت الحياة!
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24