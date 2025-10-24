الخير يرحب بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس

Advertisement

رحب للترنزيت محمد بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ ، مؤكدًا أن هذا التعيين يملأ فراغًا مهمًا في هذا المرفق الحيوي ويدعم الحركة في المرفأ والتعاون مع مختلف القطاعات، خصوصًا النقل والاستيراد والتصدير.وقال الخير: "نأمل أن يكون التعاون معهم تعاونا مجديا ونافعا للحركة داخل المرفأ، مع مراعاة حماية وتوفير بيئة آمنة لهم."وختم: "يجب أن تبدأ وتنتهي مسيرة هذا المجلس بالوعي الكامل بوجود قوى عاملة تحتاج للرعاية والحماية، لضمان تحقيق الفائدة العامة لمدينة طرابلس وكافة القطاعات المعنية."