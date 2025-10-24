Advertisement

لبنان

الخير يرحب بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:50
رحب نائب رئيس اتحاد النقل البري للترنزيت محمد كمال الخير بتعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ طرابلس، مؤكدًا أن هذا التعيين يملأ فراغًا مهمًا في هذا المرفق الحيوي ويدعم الحركة في المرفأ والتعاون مع مختلف القطاعات، خصوصًا النقل والاستيراد والتصدير.
وقال الخير: "نأمل أن يكون التعاون معهم تعاونا مجديا ونافعا للحركة داخل المرفأ، مع مراعاة حماية القوى العاملة وتوفير بيئة آمنة لهم."

وختم: "يجب أن تبدأ وتنتهي مسيرة هذا المجلس بالوعي الكامل بوجود قوى عاملة تحتاج للرعاية والحماية، لضمان تحقيق الفائدة العامة لمدينة طرابلس وكافة القطاعات المعنية."
 
(الوكالة الوطنية)
 
