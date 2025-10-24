Advertisement

لبنان

ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان مسألة وقت.. مصادر أوروبية تكشف

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:14
كشفت مصادر أوروبية لـ "سكاي نيوز عربية" ان ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط. 
وتابعت المصادر انه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل. 
 
الدولة اللبنانية

سكاي نيوز

اللبنانية

الدولة ال

سكاي نيو

إسرائيل

أوروبي

