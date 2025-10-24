Advertisement

لبنان

الرئيس ​عون في يوم الأمم المتحدة: ميثاق المنظمة يعكس رسالة لبنان ونضاله

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:20
بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تغريدة على "إكس" لمناسبة يوم الأمم المتحدة، أن هذا اليوم يذكّر بمبادئ تأسيس المنظمة قبل 80 عامًا، حين تعاهدت الدول على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب"، و"العيش معًا في سلام وحسن جوار"، والإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد"، وبالمساواة بين جميع الأمم "كبيرها وصغيرها".
ورأى الرئيس عون أن هذه المبادئ "تجسّد ميثاقًا عن رسالة لبنان ونضاله من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه"، موجّهًا التهاني إلى الأمم المتحدة في يومها، ومتمنيًا لها "تحقيق أهدافها النبيلة".

وختم مؤكدًا التزامه "بأن يكون الحق والخير رفيقي درب اللبنانيين كل يوم، مهما كانت تقلبات العهود والأيام".
