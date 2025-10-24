الرئيس ​عون في يوم الأمم المتحدة: ميثاق المنظمة يعكس رسالة لبنان ونضاله

Advertisement

بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس ، أكد رئيس الجمهورية في تغريدة على "إكس" لمناسبة يوم الأمم المتحدة، أن هذا اليوم يذكّر بمبادئ تأسيس المنظمة قبل 80 عامًا، حين تعاهدت "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب"، و"العيش معًا في سلام وحسن جوار"، والإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد"، وبالمساواة بين جميع الأمم "كبيرها وصغيرها".ورأى أن هذه المبادئ "تجسّد ميثاقًا عن رسالة ونضاله من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه"، موجّهًا التهاني إلى الأمم المتحدة في يومها، ومتمنيًا لها "تحقيق أهدافها النبيلة".وختم مؤكدًا التزامه "بأن يكون الحق والخير رفيقي درب اللبنانيين كل يوم، مهما كانت تقلبات العهود والأيام".