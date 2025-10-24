محفوظ: لتنظيم الإعلام الرقمي وإنشاء نقابة للمواقع الإلكترونية

Advertisement

تناول رئيس والمسموع في في بيان، واقع الإعلام الرقمي والتحديات التي تواجه المواقع الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة إنشاء نقابة خاصة بالإعلام الإلكتروني "الذي أصبح الإعلام الأول في عصر السرعة والتواصل الاجتماعي".وأشار محفوظ إلى أن اجتماعًا عقد أخيرًا مع عدد من المواقع الإلكترونية أفضى إلى الاتفاق على تأسيس نقابة تُعنى بشؤون الإعلام الرقمي، وتنظيم الأداء الإعلامي استنادًا إلى القانون 382/94.وأوضح أن المجلس أحصى نحو 1200 موقع إلكتروني حاصلة على علم وخبر، بعضها غير مفعل أو يروج للإشاعات، معلنًا أن "المواقع المخالفة ستحال إلى وتسحب منها التراخيص". كما كشف عن تقديمه إلى رئيس الحكومة وثيقة شاملة حول واقع المواقع الإلكترونية، مؤكدًا تجاوب سلام مع فكرة النقابة.ودعا محفوظ إلى إقامة مدينة إعلامية في لبنان لاستقطاب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن "الإعلام الحر هو السبيل لبناء دولة عادلة"، ومشيرًا إلى أن دوره يجب أن يكون "بناءً وداعمًا للإصلاح الحقيقي في البلاد".كما تطرق إلى مشكلته مع بعد إصابته بعارض صحي، منتقدًا رفضها تغطية فحوص ضرورية رغم امتلاكه تأمينًا من الدرجة الأولى.