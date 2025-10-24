Advertisement

لبنان

محفوظ: لتنظيم الإعلام الرقمي وإنشاء نقابة للمواقع الإلكترونية

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1433470-638969020418060971.png
Doc-P-1433470-638969020418060971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناول رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان عبد الهادي محفوظ في بيان، واقع الإعلام الرقمي والتحديات التي تواجه المواقع الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة إنشاء نقابة خاصة بالإعلام الإلكتروني "الذي أصبح الإعلام الأول في عصر السرعة والتواصل الاجتماعي".
Advertisement
وأشار محفوظ إلى أن اجتماعًا عقد أخيرًا مع عدد من المواقع الإلكترونية أفضى إلى الاتفاق على تأسيس نقابة تُعنى بشؤون الإعلام الرقمي، وتنظيم الأداء الإعلامي استنادًا إلى القانون 382/94.
وأوضح أن المجلس أحصى نحو 1200 موقع إلكتروني حاصلة على علم وخبر، بعضها غير مفعل أو يروج للإشاعات، معلنًا أن "المواقع المخالفة ستحال إلى القضاء وتسحب منها التراخيص". كما كشف عن تقديمه إلى رئيس الحكومة نواف سلام وثيقة شاملة حول واقع المواقع الإلكترونية، مؤكدًا تجاوب سلام مع فكرة النقابة.
ودعا محفوظ إلى إقامة مدينة إعلامية في لبنان لاستقطاب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل، مؤكدًا أن "الإعلام الحر هو السبيل لبناء دولة عادلة"، ومشيرًا إلى أن دوره يجب أن يكون "بناءً وداعمًا للإصلاح الحقيقي في البلاد".

كما تطرق إلى مشكلته مع شركة التأمين بعد إصابته بعارض صحي، منتقدًا رفضها تغطية فحوص ضرورية رغم امتلاكه تأمينًا من الدرجة الأولى.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
محفوظ ترأس اجتماعا للمجلس الوطني للاعلام مع المواقع الالكترونية
lebanon 24
24/10/2025 14:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ سلّم الرئيس سلام وثيقة حول الإعلام الإلكتروني وانتشاره في المناطق
lebanon 24
24/10/2025 14:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرًا من المخالفات.. محفوظ يدعو لاجتماع حول تنظيم الإعلام الإلكتروني
lebanon 24
24/10/2025 14:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا غير الذكاء الاصطناعي قواعد بناء المواقع الإلكترونية
lebanon 24
24/10/2025 14:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني للإعلام المرئي

المجلس الوطني للإعلام

عبد الهادي محفوظ

الوكالة الوطنية

المجلس الوطني

شركة التأمين

مجلس الوطني

عبد الهادي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:13 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:08 | 2025-10-24
07:06 | 2025-10-24
07:01 | 2025-10-24
06:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24