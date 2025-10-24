Advertisement

لبنان

لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:37
أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) أن وفدًا منها التقى عضو لجنة التربية النيابية النائب أسعد درغام في إطار الحملة الهادفة إلى إقرار قانوني التثبيت والتفرغ.
وخلال اللقاء، جرى عرض حيثيات الأزمة، وتم التأكيد على حق المتعاقدين في الاستقرار الوظيفي. وأكد درغام أنه يدعم الحل العادل الذي يوازن بين مصلحة المدرسة الرسمية والأساتذة المتعاقدين، مشددًا على وضع آلية لضمان استقرار من هم فوق السن أو غير المجازين عبر وظائف إدارية، وإجراء مباريات مفتوحة لباقي المتعاقدين.

وأكدت الرابطة أنها ستواصل لقاءاتها مع المعنيين للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الأساتذة وتحظى بدعم الكتل النيابية.
