لبنان

اتحاد نقابات الشمال يشيد بمصداقية الوزير الحجار في ملف المثابرة

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:39
نوّه اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي ونقابة عمال بلدية طرابلس بـ"مصداقية وزير الداخلية العميد أحمد الحجار في الملفات التي يتابعها"، مشيرًا إلى أن ما تقدّم به إلى مجلس الوزراء بشأن إفادة العاملين في البلديات من تعويض المثابرة "يضع الحقوق في نصابها ويعوّض جزءًا من الخسائر التي تكبّدها الموظفون رغم تواضع قيمتها أمام الغلاء المعيشي".
وأكد البيان أن الوزير الحجار "وفى بوعده لاتحاد العمال في الشمال وبلديتي طرابلس والميناء، وأثبت مجددًا صدقيته وشفافيته وحسن أدائه في هذه المرحلة الدقيقة".
 
