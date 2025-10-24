Advertisement

السفير حمدان من الأرجنتين: لبنان يستعيد سيادته ودوره الحضاري

24-10-2025 | 04:41
تحدث رئيس "المركز اللبناني لخدمة العلاقات العربية الأميركية اللاتينية" السفير هشام حمدان خلال لقاء في المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية عن التطورات في لبنان ومسار العلاقات العربية – اللاتينية.
وقال حمدان إن "لبنان بدأ يخرج من ظلمة الحروب والفوضى ويستعيد سيادته واستقراره"، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس الجديد "كرّس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الميليشيات في قراري الحرب والسلم".

واعتبر أن "التحولات الإيجابية في لبنان تعكس تغيّرًا أوسع في الشرق الأوسط، حيث انهزم الفكر الإيديولوجي السياسي والديني لصالح التوجه نحو السلام والاستقرار".

وكشف عن مباحثات أجراها مع مسؤولين أرجنتينيين لحثّهم على تعزيز التعاون مع العالم العربي والمشاركة في الجهود الرامية إلى السلام، مشددًا على أن "لبنان يعود سريعًا إلى دوره كجسر للتلاقي بين الشرق والغرب".
 
(الوكالة الوطنية)
