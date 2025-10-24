السفير حمدان من الأرجنتين: لبنان يستعيد سيادته ودوره الحضاري

Advertisement

تحدث رئيس " لخدمة العلاقات العربية الأميركية اللاتينية" السفير خلال لقاء في المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية عن التطورات في ومسار العلاقات العربية – اللاتينية.وقال إن "لبنان بدأ يخرج من ظلمة الحروب والفوضى ويستعيد سيادته واستقراره"، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس الجديد "كرّس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الميليشيات في قراري الحرب والسلم".واعتبر أن "التحولات الإيجابية في لبنان تعكس تغيّرًا أوسع في ، حيث انهزم الفكر الإيديولوجي السياسي والديني لصالح التوجه نحو السلام والاستقرار".وكشف عن مباحثات أجراها مع مسؤولين أرجنتينيين لحثّهم على تعزيز التعاون مع العالم العربي والمشاركة في الجهود الرامية إلى السلام، مشددًا على أن "لبنان يعود سريعًا إلى دوره كجسر للتلاقي بين ".