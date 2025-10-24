أبو فاعور يشيد بتعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

نوّه عضو كتلة اللقاء النائب بقرار تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، معربًا عن أمله بأن "تضع الهيئة الأسس العلمية لضمان سلامة غذاء وصحة اللبنانيين عبر تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات المعنية".وأشار إلى أن ما يُكشف من مخالفات غذائية "ليس إلا رأس جبل الجليد"، موجّهًا التحية إلى روح الشهيد باسل فليحان الذي كان أول من طرح قانون سلامة الغذاء، وإلى الدكتور عاطف مجدلاني على جهوده في لجنة الصحة النيابية، لافتًا إلى أن القانون أُقرّ "بعد العمل والمطالبة من ووزارتي الصحة والزراعة".