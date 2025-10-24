Advertisement

لبنان

أبو فاعور يشيد بتعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:44
نوّه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور بقرار مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، معربًا عن أمله بأن "تضع الهيئة الأسس العلمية لضمان سلامة غذاء وصحة اللبنانيين عبر تنسيق الجهود بين الوزارات والإدارات المعنية".
وأشار إلى أن ما يُكشف من مخالفات غذائية "ليس إلا رأس جبل الجليد"، موجّهًا التحية إلى روح الشهيد باسل فليحان الذي كان أول من طرح قانون سلامة الغذاء، وإلى الدكتور عاطف مجدلاني على جهوده في لجنة الصحة النيابية، لافتًا إلى أن القانون أُقرّ "بعد سنوات من العمل والمطالبة من الحزب التقدمي الاشتراكي ووزارتي الصحة والزراعة".
 
(الوكالة الوطنية)
