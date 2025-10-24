في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة

Advertisement

- 55 ظرفًا بلاستيكيًا تحوي أنواعًا مختلفة من المواد المخدرة (نات، عادي، إكسترا، باز)،

- 3 مظاريف من حشيشة الكيف،

- ظرف من مادة الماريجوانا،

- وهاتفين خلويين.

أعلنت – العامة في بيان، أن مكتب والجرائم الهامة في وجبل – وحدة ، أوقف ثلاثة أشخاص في الشويفات بتهمة ترويج المخدرات في عمليتين منفصلتين.فبتاريخ 14 تشرين الأول 2025، رصدت إحدى الدوريات المروج أ. ع. (مواليد 1998، لبناني) على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته حقيبة خصر تحتوي على:وفي 16 تشرين الأول، أوقفت الدورية نفسها في المحلة قرب “سبوت مول” كلاً من ق. م. (مواليد 2007، سوري) وح. ح. (مواليد 2004، سوري) أثناء ترويجهما للمخدرات على متن دراجة آلية.وبتفتيشهما، ضُبطت 26 ظرفًا بلاستيكيًا تحتوي مواد مخدرة متنوعة، إضافة إلى 2075 دولارًا أميركيًا وهاتفين خلويين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وحُجزت الدراجتان الآليتان بناءً على إشارة المختص.