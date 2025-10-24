Advertisement

لبنان

في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1433485-638969036044480108.jpg
Doc-P-1433485-638969036044480108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة في بيان، أن مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية، أوقف ثلاثة أشخاص في الشويفات بتهمة ترويج المخدرات في عمليتين منفصلتين.
Advertisement

فبتاريخ 14 تشرين الأول 2025، رصدت إحدى الدوريات المروج أ. ع. (مواليد 1998، لبناني) على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته حقيبة خصر تحتوي على:
- 55 ظرفًا بلاستيكيًا تحوي أنواعًا مختلفة من المواد المخدرة (نات، عادي، إكسترا، باز)،
- 3 مظاريف من حشيشة الكيف،
- ظرف من مادة الماريجوانا،
- وهاتفين خلويين.

وفي 16 تشرين الأول، أوقفت الدورية نفسها في المحلة قرب “سبوت مول” كلاً من ق. م. (مواليد 2007، سوري) وح. ح. (مواليد 2004، سوري) أثناء ترويجهما للمخدرات على متن دراجة آلية.
وبتفتيشهما، ضُبطت 26 ظرفًا بلاستيكيًا تحتوي مواد مخدرة متنوعة، إضافة إلى 2075 دولارًا أميركيًا وهاتفين خلويين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وحُجزت الدراجتان الآليتان بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف مروّجي مخدرات في الشمال وضبط أكثر من 4 كلغ حشيشة
lebanon 24
24/10/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيفات للجيش.. وضبط كمية من الأسلحة والمخدرات
lebanon 24
24/10/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروّجي مخدرات بالجرم المشهود في كسروان
lebanon 24
24/10/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تضبط مروّجين ومضبوطات متنوعة
lebanon 24
24/10/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الشرطة القضائية

مكافحة الإرهاب

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

جبل لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
09:23 | 2025-10-24
09:03 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24