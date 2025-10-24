على هذا الطريق.. الأشغال تبدأ تركيب عاكسات ضوئية

Advertisement

باشرت تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات (عاكسات ضوئية) على الحاجز الوسطي للطريق الدولية الممتدة من – عاليه – – ، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية على الطرق الحيوية ذات الحركة الكثيفة.وأوضحت الوزارة في بيان أن الهدف من هذه الأعمال هو رفع مستوى الأمان وتأمين رؤية أوضح للسائقين، خصوصًا خلال ساعات الليل وأوقات الضباب والظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المناطق الجبلية على هذا المسار.وانطلقت الفرق الفنية من محلة جسر قبالة "سيتي سنتر" صعودًا باتجاه جسر صوفر، على أن تتواصل الأعمال حتى استكمالها على كامل المسافة المستهدفة ضمن المهلة المحددة.وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى إقفال المسالك المرورية أو فرض تحويلات، مشيرةً إلى أن التنفيذ يتم بطريقة مدروسة تضمن استمرار حركة السير دون عرقلة.ودعت السائقين إلى توخي الحذر والتقيد بتعليمات والالتزام بالإشارات التوجيهية الموضوعة في موقع العمل، حرصًا على السلامة العامة وتجنب الازدحام أو وقوع الحوادث.