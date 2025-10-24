Advertisement

لبنان

على هذا الطريق.. الأشغال تبدأ تركيب عاكسات ضوئية

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:54
Doc-P-1433486-638969037553224621.png
Doc-P-1433486-638969037553224621.png photos 0
باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل صباح اليوم تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات (عاكسات ضوئية) على الحاجز الوسطي للطريق الدولية الممتدة من الحازمية – عاليه – صوفرضهر البيدر، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية على الطرق الحيوية ذات الحركة الكثيفة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الهدف من هذه الأعمال هو رفع مستوى الأمان وتأمين رؤية أوضح للسائقين، خصوصًا خلال ساعات الليل وأوقات الضباب والظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المناطق الجبلية على هذا المسار.

وانطلقت الفرق الفنية من محلة جسر الأشرفية قبالة "سيتي سنتر" صعودًا باتجاه جسر صوفر، على أن تتواصل الأعمال حتى استكمالها على كامل المسافة المستهدفة ضمن المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى إقفال المسالك المرورية أو فرض تحويلات، مشيرةً إلى أن التنفيذ يتم بطريقة مدروسة تضمن استمرار حركة السير دون عرقلة.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر والتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي والالتزام بالإشارات التوجيهية الموضوعة في موقع العمل، حرصًا على السلامة العامة وتجنب الازدحام أو وقوع الحوادث.
 
وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

ضهر البيدر

صباح اليوم

على الحاج

الأشرفية

الحازمية

التزام

