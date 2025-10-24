Advertisement

لبنان

الجيش.. توقيف تاجر غير مرخص للأعتدة العسكرية في هذه المنطقة

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:57
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"أوقفت وحدة من الجيش في منطقة قرنايل – المتن المواطن (ع.ه.) لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية، وصادرت كمية منها داخل المحل العائد له، وقد أُقفل المحل بالشمع الأحمر استنادًا لإشارة النيابة العامة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
 
