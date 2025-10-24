الجيش.. توقيف تاجر غير مرخص للأعتدة العسكرية في هذه المنطقة

صدر عن البيان الآتي:

"أوقفت وحدة من الجيش في منطقة – المتن المواطن (ع.ه.) لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية، وصادرت كمية منها داخل المحل العائد له، وقد أُقفل المحل بالشمع الأحمر استنادًا لإشارة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".