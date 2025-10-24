Advertisement

لبنان

وزير الداخلية من بعبدا: جهوزية كاملة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:14
عرض  رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل. وأوضح الوزير الحجار ان" جهوزية وزارة الداخلية كاملة لانجاز هذا الاستحقاق في افضل الظروف في حيادية وشفافية مطلقين".
وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. 
