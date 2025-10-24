ما حقيقة انتشار مرض الصفيرة في إحدى المدارس؟

Advertisement

نفى رئيس قسم طبابة عكّار حسن الأدرع ما تمّ تداوله عبر بعض ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات مرض الصفيرة في إحدى مدارس عكّار.وأكد أنّ "الخبر عارٍ من الصحة تمامًا"، مشددًا على" ضرورة التحقق من المصادر الصحية الرسمية قبل نشر أي معلومة من هذا النوع، لما تسببه من بلبلة وخوف غير مبرر بين الأهالي".وأضاف: "نقوم بشكل بجولات في المدارس والمؤسسات التربوية، وندعو إداراتها إلى إجراء فحوصات دورية لمياه الشرب للتأكد من سلامتها وصحتها العامة"، مطمئنًا إلى أنّ الوضع الصحي في المدارس "سليم وتحت المراقبة المستمرة".