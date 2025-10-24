27
لبنان
ما حقيقة انتشار مرض الصفيرة في إحدى المدارس؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
05:16
A-
A+
نفى رئيس قسم طبابة عكّار حسن الأدرع ما تمّ تداوله عبر بعض
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات مرض الصفيرة في إحدى مدارس عكّار.
وأكد أنّ "الخبر عارٍ من الصحة تمامًا"، مشددًا على" ضرورة التحقق من المصادر الصحية الرسمية قبل نشر أي معلومة من هذا النوع، لما تسببه من بلبلة وخوف غير مبرر بين الأهالي".
وأضاف: "نقوم بشكل
دوري
بجولات في المدارس والمؤسسات التربوية، وندعو إداراتها إلى إجراء فحوصات دورية لمياه الشرب للتأكد من سلامتها وصحتها العامة"، مطمئنًا إلى أنّ الوضع الصحي في المدارس "سليم وتحت المراقبة المستمرة".
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
