لبنان

ما حقيقة انتشار مرض الصفيرة في إحدى المدارس؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:16
نفى رئيس قسم طبابة عكّار  حسن الأدرع ما تمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات مرض الصفيرة في إحدى مدارس عكّار.
وأكد أنّ "الخبر عارٍ من الصحة تمامًا"، مشددًا على" ضرورة التحقق من المصادر الصحية الرسمية قبل نشر أي معلومة من هذا النوع، لما تسببه من بلبلة وخوف غير مبرر بين الأهالي".

وأضاف: "نقوم بشكل دوري بجولات في المدارس والمؤسسات التربوية، وندعو إداراتها إلى إجراء فحوصات دورية لمياه الشرب للتأكد من سلامتها وصحتها العامة"، مطمئنًا إلى أنّ الوضع الصحي في المدارس "سليم وتحت المراقبة المستمرة".
