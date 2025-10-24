Advertisement

لبنان

عبدالله يدعو إلى إعادة ربط عمال البلديات بالضمان بعد حرمان طويل

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1433499-638969056982534089.png
Doc-P-1433499-638969056982534089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "اكس":"ننوه بقرار وزير الداخلية بانصاف موظفي وعمال البلديات واتحادات البلديات، ولو جزئيا عبر اقرار حقهم في تعويض المثابرة.
Advertisement

وعدنا لهم ان نعيد خضوعهم واستفادتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما حرموا منه لعقود بسبب التمييز!". 
 
مواضيع ذات صلة
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
lebanon 24
24/10/2025 17:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد إعلامي زار عدوان: دعوة لإقرار قانون الإعلام وضمان الحريات
lebanon 24
24/10/2025 17:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لـ بوتين: نريد ربط العلاقات بين سوريا وروسيا ونعمل على إعادة ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع دول العالم
lebanon 24
24/10/2025 17:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية
lebanon 24
24/10/2025 17:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الصندوق الوطني

عمال البلديات

وزير الداخلية

بلال عبدالله

صندوق الوطني

عبدالله على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
09:23 | 2025-10-24
09:03 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24