لبنان

مكافحة المخدرات مستمرة... وعمليات نوعية في الشويفات وبعبدا

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:33
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف مساحة مزروعة بمادة الماريجوانا في بلدة يونين – بعلبك. وأوقفت وحدة أخرى عند مدخل مخيم عين الحلوةصيدا الفلسطيني (ع.ع.) لحيازته كمية من المخدرات، وصادرتها.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في منطقة صحراء الشويفات، المواطن (م.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: الخطف والسلب والسرقة، تعاطي المخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات وفرض خوات.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المشرفية – بعبدا المواطن (ا.م.) لإقدامه على طعن أشخاص ومشاركته بقتل آخرين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مديرية المخابرات

مخيم عين الحلوة

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

فلسطين

