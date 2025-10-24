مكافحة المخدرات مستمرة... وعمليات نوعية في الشويفات وبعبدا

Advertisement

صدر عن - البيان الآتي:"يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من على إتلاف مساحة مزروعة بمادة الماريجوانا في بلدة يونين – . وأوقفت وحدة أخرى عند مدخل – الفلسطيني (ع.ع.) لحيازته كمية من المخدرات، وصادرتها.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في منطقة صحراء الشويفات، المواطن (م.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: الخطف والسلب والسرقة، تعاطي المخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات وفرض خوات.كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المشرفية – المواطن (ا.م.) لإقدامه على طعن أشخاص ومشاركته بقتل آخرين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".