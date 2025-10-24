تحذير من المجلس الوطني للإعلام: الأخبار المزيّفة تهدّد الأمن الوطني وتخدم العدوّ الإسرائيلي

Advertisement

حذّر " والمسموع" من تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تُنسب زورًا إلى صحافيين لا علم لهم بها، مؤكدًا أنّ "من يلجأ إلى هذه الأساليب، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو مستخدمًا لتقنيات أو مختبئًا خلف منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إنما يساهم في ترويج ما يخدم العدوّ ويهدّد الأمن الوطني وقد تمّ التواصل مع الدكتور المحامي والمجلس الوطني للإعلام، لمتابعة هذه الأخبار المزيّفة والإشاعات المضلِّلة التي تهدف إلى إثارة الفتن الداخلية وزعزعة الاستقرار".وجدّد المجلس تحذيره من "مغبّة الترويج لمثل هذه الإشاعات"، مؤكدًا أنّه "سيُحيل كل من يثبت تورّطه في نشرها أو ترويجها إلى المختص والجهات الأمنية المعنية، عملًا بالقانون الرقم 382/94 (القانون المرئي والمسموع)، الذي يعتبر كل تهديد لأمن المجتمع أو إثارة للفتن الطائفية أو السياسية مخالفة جزائية تُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية".