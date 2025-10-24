Advertisement

لبنان

تحذير من المجلس الوطني للإعلام: الأخبار المزيّفة تهدّد الأمن الوطني وتخدم العدوّ الإسرائيلي

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:45
حذّر "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" من تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تُنسب زورًا إلى صحافيين لا علم لهم بها، مؤكدًا أنّ "من يلجأ إلى هذه الأساليب، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو مستخدمًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو مختبئًا خلف منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إنما يساهم في ترويج ما يخدم العدوّ الإسرائيلي ويهدّد الأمن الوطني وقد تمّ التواصل مع وزير الإعلام الدكتور المحامي بول مرقص والمجلس الوطني للإعلام، لمتابعة هذه الأخبار المزيّفة والإشاعات المضلِّلة التي تهدف إلى إثارة الفتن الداخلية وزعزعة الاستقرار".
وجدّد المجلس تحذيره من "مغبّة الترويج لمثل هذه الإشاعات"، مؤكدًا أنّه "سيُحيل كل من يثبت تورّطه في نشرها أو ترويجها إلى القضاء المختص والجهات الأمنية المعنية، عملًا بالقانون الرقم 382/94 (القانون المرئي والمسموع)، الذي يعتبر كل تهديد لأمن المجتمع أو إثارة للفتن الطائفية أو السياسية مخالفة جزائية تُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24