لبنان
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
Lebanon 24
24-10-2025
|
06:03
زار رئيس "لقاء سيّدة الجبل" الدّكتور
فارس سعيد
، يرافقه ميشال انطوان سليمان والمدير الإقليمي السابق للدّفاع المدني في
قضاء جبيل
شكيب غانم، راعي أبرشية
جبيل
المارونية
المطران
ميشال عون
في دار
المطرانية في عمشيت ، ووضع سعيد ومعه مجموعة كبيرة من أبناء المنطقة في تصرّف اللجنة المُنظّمة للزيارة التاريخيّة للبابا لاوون الرّابع عشر
لبنان
، مؤكداً "الوقوف إلى جانب راعي الابرشية في كل ما يسهّل زيارة قداسته إلى دير
مار مارون
وضريح القدّيس شربل في عنايا".
كما تم خلال اللقاء البحث في
الشؤون العامة
في البلاد.
